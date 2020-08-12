إطلاق نار على مسلح يقطع مؤتمراً صحفياً لترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الإثنين، على نحو مفاجئ لقطع مؤتمر صحفيّ كان يعقده في البيت الأبيض الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود ليوضح للصحفيّين أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النّار لتوّهم على مسلّح «خارج البيت الأبيض».

وكان ترامب يتحدث عن سوق الأسهم عندما قاطعه ضابط من جهاز الخدمة السرية على المنصة، واقتاده خارج الغرفة بعد دقائق على بداية الإفادة وأُخرج كذلك وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت من الغرفة قبل أن يُغلق بابها، ويعود ترامب لاحقاً لتفسير الموقف.

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحفي: إنّ «الشرطة أطلقت النار على أحدهم»، مضيفاً «المشتبه فيه في طريقه إلى المستشفى».

وردّاً على ما إذا كان المشتبه فيه مسلّحاً، أجاب الرئيس «بحسب ما فهمت، نعم»، مشيراً إلى أنّ الأمر حصل خارج سياج البيت الأبيض. وقال ترامب «ربّما لا علاقة لهذا بي»، موضحاً أن الأمر تحت السيطرة.

وردّاً على سؤال أحد الصحفيين، قال الرئيس الجمهوري لدى عودته إلى قاعة المؤتمر بعد دقائق: «دائماً ما كان العالم مكاناً خطراً. هذا ليس شيئاً استثنائياً». وتابع: «أشعر بالأمان مع الخدمة السرّية. إنّهم أناس رائعون، الأفضل». ثمّ استأنف ترامب مؤتمره الصحفي الذي ركّز على فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد الأمريكي.

وقال جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض على تويتر: «التحقيق جار مع ضابط بجهاز الخدمة السرية شارك في إطلاق النار. نُقل شخص وضباط من الجهاز إلى مستشفى محلي. لم يجر اختراق مجمع البيت الأبيض في أي وقت خلال هذه الواقعة ولم يتعرض أي من المعنيين بالحماية للخطر». وتابع أنه لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار.

وأشاد برد فعل الخدمة السرية، وقال إن الجهاز سيحصل على مزيد من التفاصيل لاحقاً. ومضى يقول للصحفيين «ليس هناك تفاصيل. اكتشفنا الأمر للتو». (وكالات)