عائـلات المفقوديـن بعـد الانفجـار.. غضـب وقلـق وانتظـار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ أسبوع، لم تذق ريتا طعم النوم في انتظار أن تسمع خبراً عن ابنها وابن عمّه وزوج ابنتها، ثلاثة شبان من فوج إطفاء بيروت كانوا أول من وصلوا إلى المرفأ ولم يعودوا منه. بألم يعتصر قلبها، تردّد «قطعة، قطعتان.. نريد أولادنا» لدفنهم.

في منزل عائلة حتّي في بلدة قرطبا الجبلية شمال شرقي بيروت، يخيّم الوجوم على وجوه متعبة أضناها الحزن. في صالون المنزل ذي القناطر الحجرية وعلى شرفته الواسعة، يتجمع عشرات الأشخاص من أفراد العائلة والجيران والأصدقاء: سيدات لا ينطقن بكلمة ورجال يهمسون بأحاديث جانبية وشبان يقفون على الطريق خارج المنزل. على جدار قرب المدخل، رفعت صورة عملاقة لثلاثة شبان، بزي رسمي هم نجيب حتي (27 عاماً) وابن عمّه شربل حتي (22 عاماً) وزوج شقيقته شربل كرم (37 عاماً)، مذيّلة بتعليق «الأبطال». في خلفية الصورة انفجار المرفأ وثلاثة إطفائيين يحاولون إخماد النيران.

قبل وقت قصير من دوي الانفجار الضخم الذي دمّر مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة، وقتل ما قتل وأصاب ما أصاب، تلقى فوج إطفاء بيروت اتصالاً عن اندلاع نيران في المرفأ الذي يبعد دقائق عن مركزهم. استقّل عشرة من عناصر الفوج سيارتي إطفاء وهرعوا إلى الموقع، من دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخل العنبر 12. وهرع جورج حتي، والد شربل وعمّ نجيب إلى موقع الانفجار ليل الثلاثاء بعدما تيّقنوا أن الشبان الثلاثة كانوا في عداد الفوج الذي توجّه إلى المرفأ.

ويروي جورج «بدأت أصرخ يا نجيب، يا شربل.. كنت كالمجنون. في النهاية بدأت أبكي.. بقينا حتى السادسة صباحاً ننتظر إشارة عمّا حصل» من دون جدوى. وينقل جورج عن عنصر أمن كان موجوداً في المرفأ لحظة وصول فوج الإطفاء ونجا بأعجوبة، أن «عناصر الإطفاء لم يعثروا على مفتاح باب العنبر فحاولوا خلعه». وفي هذه الأثناء، وقع الانفجار.

بعد بحث لثلاثة أيام، قطع جورج الذي يخفي عينيه خلف نظارات شمسية سوداء ويحاول أن يبقى متماسكاً، الأمل بنجاتهم. لكنّ الأمهات كنّ «يحتفظن بالأمل»، على حد قوله، بينما جلست قربه زوجته سناء تنساب دموعها ولا تقوى على الكلام. وعثرت فرق الإنقاذ على جثتي عنصرين على الأقل من فوج الإطفاء. لكن البقية لا يزالون في عداد المفقودين ، بينما عائلاتهم تعيش مشاعر مختلطة تجمع الأمل والغضب والألم .

بحرقة وانفعال، تتحدّث ريتا حتّي (48 عاماً) التي وضعت طوقاً طبياً حول عنقها عن ساعات انتظار مضنية. وتقول «ستة أيام ونحن ننتظر أشلاء أولادنا».

وتضيف «قطعة، قطعتان... نحن راضون. نريد أولادنا فقط» لتنظيم دفن لائق تريده أن يكون بمثابة «حفل زفاف». على الأريكة قربها، جلست ابنتها كارلن المفجوعة بزوجها وشقيقها وابن عمّها في آن . تحاول أن تكتم دموعها حيناً وتهدّئ روع والدتها حيناً آخر، من دون أن تنطق بكلمة. وتشكو عائلات حوالى عشرين شخصاً لا يزالون بين المفقودين منذ الانفجار أن أي جهة رسمية لم تتصل بهم أو تبلغهم بما حصل، أو حتى تواسيهم. (ا ف ب)