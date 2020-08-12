شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد وإنتر إلى ربع نهائي «يوروبا ليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتاج مانشستر يونايتد إلى التمديد للفوز على كوبنهاجن الدنماركي 1-صفر وحجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، فيما حسم إنتر ميلان الإيطالي بطاقته بعد قرابة 20 دقيقة على بداية مباراته مع باير ليفركوزن الألماني التي انتهت لصالحه 2-1.

في كولن، يدين يونايتد بالتأهل إلى نجمه الجديد البرتغالي برونو فرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 من ركلة جزاء.

ويلتقي «الشياطين الحمر» في دور الأربعة الإثنين المقبل في دوسلدورف مع الفائز من مباراة إشبيلية وولفرهامبتون.وفي ظل أجواء حارة حيث بلغت الحرارة 32 درجة مئوية وتألق للحارس السويدي كارل-يوهان يوهنسون الذي قام ب13 صدة خلال اللقاء في إنجاز لم يتحقق في المسابقة منذ 2009، فرض رجال المدرب النرويجي سولسكاير سيطرتهم، لكن اضطر لخوض شوطين إضافيين ونجح في التسجيل عبر فرنانديز من ركلة جزاء انتزعها مارسيال من أندرياس بييلاند (95).

وفي دوسلدورف، حسم إنتر مواجهته القوية مع باير ليفركوزن بفضل هدفين سجلهما باكراً عبر نيكولو باريلا (15) والبلجيكي روميلو لوكاكو (21)، قبل أن يرد منافسه الألماني بواسطة نجمه الشاب كاي هافرتز (24) من دون أن يتمكن من تحقيق العودة الكاملة رغم الوقت المتاح له.

وهي المباراة التاسعة على التوالي التي يسجل فيها لوكاكو في المسابقة، ليحقق رقماً قياسياً غير مسبوق.

وفي المسابقة الأهم، دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار اليوم إلى لشبونة في البرتغال التي تحتضن مباريات ربع النهائي وتفتتح بلقاء أتالانتا الإيطالي مع باريس سان جيرمان.

وسيكون نيمار نجم سان جيرمان الحاضر الأبرز بعدما غاب عن آخر مباراتين إقصائيتين في نسختي 2018 و2019 ،وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الأسبوع الماضي «أعتقد أني أعيش الآن في أفضل أيامي منذ قدومي إلى باريس».

وفيما يغيب هداف سان جيرمان الشاب كيليان مبابي المصاب ولاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، يفتقد أتالانتا هدافه السلوفيني يوسيب إيليتشيتش صاحب 21 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها خمسة في دوري الابطال.

لكن قوّة أتالانتا تكمن في العدد الكبير للاعبيه القادرين على الوصول الى الشباك وسجلوا 118 هدفاً في مختلف المسابقات.