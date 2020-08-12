غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة

واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم الطائرات والمروحيات الحربية في الغارات كما قصف أهدافا عدة باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات.

وأكد الإعلام الفلسطيني، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا للمقـاومة في منطقة نتساريم وسط قطاع، ما أدى لسماع دوي انفجارات.

وأشار الإعلام الفلسطيني، إلى القوات الإسرائيلية أطلقت النار نحو نقاط رصد على حدود وسط قطاع غزة.

وأكد أن "الطيران المروحي التابع للجيش الإسرائيلي استهدف بصاروخين هدفا في منطقة النهضة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف الطيران المروحي بصاروخ واحد أرضا بالقرب من مطار غزة الدولي بمدينة رفح، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

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واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية لاستهداف نقطة للضبط الميداني شرق جحر الديك وأخرى شرق البريج وسط القطاع.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شن هجوم بالطائرات والمروحيات الحربية والدبابات على مواقع في قطاع غزة.

وقال أدرعي، "ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، حيث تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حذر يوم الثلاثاء، حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بالرد الحاسم في حال واصلت إطلاق بالونات محملة بالمتفجرات عبر الحدود.

وسقطت عدة بالونات من هذا القبيل في مدن أوفكيم وبئر السبع، يوم الاثنين. وقامت وحدات نزع الألغام بالشرطة بإبطال مفعول العبوات الناسفة ولم تقع أي إصابات ذات صلة.