تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية بمنطقة "زاب" شمالي العراق.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إن "دم الشهداء الأتراك لم يذهب هدرا".
ولفت البيان إلى "تحييد إرهابيين اثنين، في غارة جوية استهدفت مخابئ بي كا كا في منطقة "الزاب" شمالي العراق".
وترحمت في البيان على أرواح الشهداء والطفل التركي "أران بلبل"، الذي قُتل على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية قبل 3 سنوات، مؤكدة أنها لم تنسهم يوما.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
وفي 11 أغسطس/ آب 2017، قتل إرهابيو منظمة "بي كا كا"، الطفل "أران بلبل" (16 عاما)، في قضاء "ماجكا" بولاية طرابزون (شمال)، بعد أن أبلغ قوات الأمن عن مكان المسلحين الذين سرقوا موادا غذائية من أحد المنازل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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