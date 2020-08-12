"أطباء السودان": ارتفاع قتلى اشتباكات بورتسودان إلى 25

الخرطوم / الخليج 365



أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الصراع القبلي في مدينة بورتسودان، بولاية البحر الأحمر (شرق)، إلى 25 قتيلا و87 مصابا.



وأوضحت اللجنة، في بيان: "في يومها الثالث، تتواصل الأحداث الدموية المؤسفة، في بورتسودان، التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح البريئة من أبناء وبنات الولاية، بلغ إجمالي الإصابات 87 حالة إصابة متفاوتة الخطورة".



وتابع البيان: "كما بلغ عدد الوفيات 25، منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة".



والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع قتلى الاشتباكات القبلية، شرقي البلاد، إلى 13، ما يعني مقتل 12 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.



والأحد، شهدت بورتسودان، اشتباكات قبلية مسلحة، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين، وفق بيان سابق للجنة.



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وحمّلت اللجنة، السلطات الأمنية وحكومة ولاية البحر الأحمر، كامل المسؤولية؛ لحماية المواطنين واستتباب الأمن.



واستنكرت، "موقف الحكومة الاتحادية، التي تقف موقف المُتفرج، تجاه ما يحدث في الولاية، دون تحريك أي ساكن"، حسب البيان.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر والي ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي أوهاج، أمر طوارئ بفرض حظر التجوال الشامل، في بورتسودان، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل 8 أشخاص، وأصيب 60 آخرون، في "أحداث دموية" جراء اشتباكات قبلية مماثلة ببورتسودان.



ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.



وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال المرحلة الانتقالية، التي بدأت 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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