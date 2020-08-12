رسالةُُ إلى أخي المعلمِ، وأختي المعلمة

حانَ البذار لمن يريدُ حصيلا

والنبتُ يخرجُ يانعاً وحلولا عما قريبٍ نلتقي بمآذنٍ

تعلو الانامَ ريادةً وفصولا وتُزيَّنُ الافلاكُ في جريانها

وجناحُ طهرٍ باسطاً ومقولا ترحيبُ صدقٍ للعلومِ بفضلِها

وعدُ الإلهِ محبةً ومثولا للطالبينَ إلى العلومِ سلالماً

تسمو الجنانَ فضيلةً ووصولا العلمُ معقلُ من أرادَ كرامةً

يعلو به فوقَ الانامِ حلولا ويسودُ في الافاقِ كلُ معلمٍ

يغشاهُ من فضلِ الإلهِ سجولا شبهُ النبي إذا أُريدَ تقارباً

فاعرفْ لهم فضلَ العلومِ نزولا سارتْ على مرِ الدهورِ مقولةُُ

كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولا فاعرفْ مقامكَ يامقيمُ بحجةٍ

متمثلاً خُلُقَ الرسولِ قبولا ترنو إلى سبقٍ يقودُ بأمةٍ

نحوَ النجومِ دلالةً وعجولا ولنا الفخارُ إذا أردنا تفاخراً

نلحقْ سراعاً منزلاً ونصولا والعلمُ ليس تزيناً بشهادةٍ

تفخرْ بها بين الانامِ فضولا ورقامُ حرفِ في الختامِ وريقةٍ

وتظنُ جهلاً فضلَها وخبولا العلمُُ كنزُُ باذخُُ وأمانةُُ

فاظفرْ بعلمٍ لاتكونَ جهولا آدابُ علمٍ ترتقي لعبادةٍ

وتضيفُ من كلِ الفنونِ دخولا مااقبحَ الجهلَ المعنونَ في الدُنا

واقبحْ به للخالفينَ طلولا Advertisements كنْ ما تريدُ إذا أردتَ منازلاً

يكفيكَ من فضلِ العلومِ وصولا والعلمُ من غيرِ الهدايةِ معقلُُ

يُرديكَ في البحرِ الخضمِ غلولا اعطفْ على التلميذِ غير معنفٍ

انتَ الطبيبُ ريادةً وفعولا متمثلاً في والدٍ ومعممٍ

بالحبِ تكسبُ طالباً وفصولا وانظرْ الى فضلِ الزميلِ مقارباً

بالودِ ترفعُ معقلاً وعقولا إن التحاسدَ للعقولِ ضريبةُُ

تردي إلى مسخِ العقولِ غلولا وانظرٍ الى البحثِ الجديدِ منقباً

فالعلمُ يسرعُ نهضةً وحصولا لاتأنفنَّ من السؤالِ زيادةً

مهما بلغتَ معمماً ومخولا واحذرْ تصيبُ عدواةً من فاضلٍ

وتريشُ سهماً ظالماً ونصولا ماكلُ من إلفِ الطعونِ مُؤمَناً

في غِبهِ يلقى البلاغَ نكولا طهرْ فؤادكَ من خزيةِ موقفٍ

ودعِ التحزبَ في المهيعِ نزولا واعرفْ مقاماً للعلومِ وأهلِها

وخذِ السلوكَ من الملاكِ فعولا تبسطْ جناحاً في الطريقِ تواضعا

في كلِ من سلكَ الطريقَ نهولا يكفيكَ من شرفِ العلومِ تشبهاً

يسعى الملاكُ إلى العلومِ رسولا لو لمْ يكنْ الا الخلوصَ تَيَمُناً

من برثنِ الجهل الخسيفِ مثولا ثم الصلاةُ على الحبيبِ مسلماً

أرجو بِها عند الإلهِ قبولا قصيدة: أ.د غازي غزاي العارضي

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