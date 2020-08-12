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رسالةُُ إلى أخي المعلمِ، وأختي المعلمة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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حانَ البذار لمن يريدُ حصيلا
والنبتُ يخرجُ يانعاً وحلولا

 

عما قريبٍ نلتقي بمآذنٍ
تعلو الانامَ ريادةً وفصولا

 

وتُزيَّنُ الافلاكُ في جريانها
وجناحُ طهرٍ باسطاً ومقولا

 

ترحيبُ صدقٍ للعلومِ بفضلِها
وعدُ الإلهِ محبةً ومثولا

 

للطالبينَ إلى العلومِ سلالماً
تسمو الجنانَ فضيلةً ووصولا

 

العلمُ معقلُ من أرادَ كرامةً
يعلو به فوقَ الانامِ حلولا

 

ويسودُ في الافاقِ كلُ معلمٍ
يغشاهُ من فضلِ الإلهِ سجولا

 

شبهُ النبي إذا أُريدَ تقارباً
فاعرفْ لهم فضلَ العلومِ نزولا

 

سارتْ على مرِ الدهورِ مقولةُُ
كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولا

 

فاعرفْ مقامكَ يامقيمُ بحجةٍ
متمثلاً خُلُقَ الرسولِ قبولا

 

ترنو إلى سبقٍ يقودُ بأمةٍ
نحوَ النجومِ دلالةً وعجولا

 

ولنا الفخارُ إذا أردنا تفاخراً
نلحقْ سراعاً منزلاً ونصولا

 

والعلمُ ليس تزيناً بشهادةٍ
تفخرْ بها بين الانامِ فضولا

 

ورقامُ حرفِ في الختامِ وريقةٍ
وتظنُ جهلاً فضلَها وخبولا

 

العلمُُ كنزُُ باذخُُ وأمانةُُ
فاظفرْ بعلمٍ لاتكونَ جهولا

 

آدابُ علمٍ ترتقي لعبادةٍ
وتضيفُ من كلِ الفنونِ دخولا

 

مااقبحَ الجهلَ المعنونَ في الدُنا
واقبحْ به للخالفينَ طلولا

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كنْ ما تريدُ إذا أردتَ منازلاً
يكفيكَ من فضلِ العلومِ وصولا

 

والعلمُ من غيرِ الهدايةِ معقلُُ
يُرديكَ في البحرِ الخضمِ غلولا

 

اعطفْ على التلميذِ غير معنفٍ
انتَ الطبيبُ ريادةً وفعولا

 

متمثلاً في والدٍ ومعممٍ
بالحبِ تكسبُ طالباً وفصولا

 

وانظرْ الى فضلِ الزميلِ مقارباً
بالودِ ترفعُ معقلاً وعقولا

 

إن التحاسدَ للعقولِ ضريبةُُ
تردي إلى مسخِ العقولِ غلولا

 

وانظرٍ الى البحثِ الجديدِ منقباً
فالعلمُ يسرعُ نهضةً وحصولا

 

لاتأنفنَّ من السؤالِ زيادةً
مهما بلغتَ معمماً ومخولا

 

واحذرْ تصيبُ عدواةً من فاضلٍ
وتريشُ سهماً ظالماً ونصولا

 

ماكلُ من إلفِ الطعونِ مُؤمَناً
في غِبهِ يلقى البلاغَ نكولا

 

طهرْ فؤادكَ من خزيةِ موقفٍ
ودعِ التحزبَ في المهيعِ نزولا

 

واعرفْ مقاماً للعلومِ وأهلِها
وخذِ السلوكَ من الملاكِ فعولا

 

تبسطْ جناحاً في الطريقِ تواضعا
في كلِ من سلكَ الطريقَ نهولا

 

يكفيكَ من شرفِ العلومِ تشبهاً
يسعى الملاكُ إلى العلومِ رسولا

 

لو لمْ يكنْ الا الخلوصَ تَيَمُناً
من برثنِ الجهل الخسيفِ مثولا

 

ثم الصلاةُ على الحبيبِ مسلماً
أرجو بِها عند الإلهِ قبولا

 

قصيدة: أ.د غازي غزاي العارضي

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