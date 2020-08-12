ضبط مقيمة عربية تمارس الطب بالمخالفة للنظام في حائل (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، أمس الثلاثاء، من ضبط مقيمة عربية، تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بإحدى المنشآت الصحية الخاصة. وأوضحت المديرية أن المقيمة العربية، قامت بالعمل كطبيبة تجميل دون أن يكون لديها المؤهلات العلمية المعتمدة لممارسة المهنة. Advertisements وأضافت “صحة حائل” أنه تم تحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات النظامية بحقها.

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