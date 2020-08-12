شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصرفات ضرورية عند تعطل المركبة على الطرق العامة بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للمرور، أمس الثلاثاء، مجموعة من النصائح للسائقين عند تعطل المركبة على الطرق العامة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يجب أن تقف بجانب الطريق، ويجب إضاءة أنوار المركبة التنبيهية، ووضع مثلث الظوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يجب أن تتصل بالطوارئ لطلب المساعدة وتجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.