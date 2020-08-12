شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: توظيف 471 سعودياً والاستغناء عن 1904 وافدين خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف،في تغريدة على موقع «تويتر»، أن القطاع الصناعي استطاع خلال يوليو ورغم ظروف الجائحة من توظيف 471 سعوديا مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يوليو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 471 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 1.15 مليار من خلال 86 ترخيصا جديدا.
وتعكس تلك المؤشرات المحفزة للقطاع الصناعي في المملكة خلال شهر يوليو الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصناعة»: توظيف 471 سعودياً والاستغناء عن 1904 وافدين خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.