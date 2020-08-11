شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة لمصابي «كورونا».. احذروا الاستهتار بحياة الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أي شخص أصيب بفيروس كورونا بالاعتزال في منزله لمدة 10 أيام على الأقل من نتيجة الفحص الإيجابية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة.. إذا أُصيب أحد أفراد الاستراحة بكورونا فينصح باعتزال الاستراحة في منزله على الأقل عشرة أيام من نتيجة الفحص الإيجابية”.

وأضاف الدكتور خالد النمر “من الاستهتار بحياة الآخرين أن يخالط خوياه بدون تباعد ولا كمامات ثم يخبرهم بعد ٣ أيام “ترا جتني كورونا”!!.