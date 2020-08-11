«النقل» توضح كيفية تنفيذ الطرق بالمملكة لضمان جودتها وسلامة مستخدميها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة النقل، اليوم (الثلاثاء)، أن تنفيذ الطرق بالمملكة يتم اعتماداً على 4 مراحل هامة بقياسات محددة لضمان جودتها وسلامة مستخدميها. وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الطبقات الأرضية للطرق تتكون من طبقة القاعدة الترابية (30 سم) تعلوها طبقة أساس حصوي (30 سم). وتعلو تلك الطبقات التأسيسية يتم وضع طبقة من الأساس الأسفلتي ارتفاعها (20 سم)، وأخيراً طبقة السطح الأسفلتي بارتفاع (5 سم).

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