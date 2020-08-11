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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
عثر على أفعى سامة نادرة ذات رأسين، في ولاية ماهاراشترا الواقعة في الجزء الأوسط من الهند، تعتبر الأكثر سمية من جميع الأفاعي السامة.
وتفيد "روسيا اليوم "، بأن أحد المواطنين شاهد هذه الأفعى التي طولها لا يتجاوز أحد عشر سنتمترا، وطول كل رأس من رأسيها حوالي سنتمترين، واتصل فورا بجمعية حماية الحيوانات، التي أرسلت اثنين من أعضائها إلى المكان. ويذكر أن مثل هذه الأفاعي الشاذة لا تعيش طويلا في البرية.
وتسمى هذه الأفعى، أفعى راسيل Daboia russelii، وهي أكثر أنواع الأفاعي السامة انتشارا في مناطق جنوب آسيا، حيث هي السبب في أكثر من نصف لدغات الأفاعي في هذه المناطق. والهند هي ضمن أربع دول تنتشر فيها الأفاعي السامة.
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