شركة نفط الكويت تعلن عن تسرب نفطي

ونشرت شركة نفط الكويت تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن العمل جار لعزل مصدر التسرب.
وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق مع السلطات المعنية تتعامل مع التسرب "حسب الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات".
وأوضحت الشركة، في بيانها، أن الوضع آمن وتحت السيطرة، مؤكدة حرصها على الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.
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