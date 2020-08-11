العراق... سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد

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ووفق موقع "السومرية نيوز"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيانها إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني، بأن تفجيرا وقع قرب مقر الحزب الكردستاني في الكرادة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، قرب مقر الحزب الكردستاني في شارع 52 بمنطقة الكرادة ببغداد، دون وقوع أية خسائر".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".