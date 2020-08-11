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وأضافت أن "المعلومات تشير إلى ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه".
وفي السياق، أفاد مصدر أمني، بأن تفجيرا وقع قرب مقر الحزب الكردستاني في الكرادة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، قرب مقر الحزب الكردستاني في شارع 52 بمنطقة الكرادة ببغداد، دون وقوع أية خسائر".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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