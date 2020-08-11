© REUTERS / Ramzi Boudina
وأضاف البيان: "قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين، بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي".
يذكر أنه يوم 2 أغسطس/ آب تم استلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، الفار من الجزائر، حسب بيان لمصالح الأمن.
وجاء في البيان أنه "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده".
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه اتهامات بالخيانة العظمى لقيادات عسكرية سابقة في الجيش الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.