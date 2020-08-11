الأمم المتحدة: أكثر من 70 قتيلا في اشتباكات جنوب السودان

جنيف / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين في جنوب السودان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكثر من 70 شخصا قتلوا وأصيب العشرات خلال اشتباكات بين جيش جنوب السودان ومسلحين في منطقة تونج، وسط البلاد.



وأضاف أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ذكرت أن "العنف اندلع إثر خلاف حول عملية نزع السلاح التي تجري في المنطقة".

وتابع: "وردنا أنه تم خلال الاشتباك نهب السوق المحلي في منطقة روميتش، وحرق بعض المحال بالكامل، والعديد من النساء والأطفال فروا خوفا على حياتهم".

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وأوضح المتحدث الأممي أن دورية تابعة لبعثة حفظ السلام توجهت إلى المنطقة لتقييم الوضع الأمني.

وأكد دوجاريك أن البعثة الأممية في جنوب السودان تحث جميع أولئك الضالعين في العنف "على إلقاء أسلحتهم واستعادة الهدوء من أجل مجتمعاتهم".

وقال إن البعثة تتواصل مع القادة السياسيين وقادة المجتمعات وستدعم المصالحة المحلية وجهود بناء السلام لمنع المزيد من الصراع.

وبعد اتفاق لإنهاء نزاع اندلع عام 2013، أطلقت الحكومة الوطنية، التي تشكلت هذا العام، عملية لنزع السلاح في مقاطعة تونغ الشهر الماضي، وقالت إن المليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف بين الطوائف في المنطقة.



وفي فبراير / شباط الماضي، أعلن رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، عن تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 أعوام ونهاية الحرب الأهلية في البلاد، وأدى مشار اليمين الدستورية ليصبح نائبا أول للرئيس.

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