"داخلية" غزة: مغادرة 396 مسافرا في أول أيام فتح معبر رفح

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، مغادرة 396 مسافرا من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح البري.

وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، في مقابلة مع فضائية الأقصى (تابعة لحماس) إن "معبر رفح يعمل حتى هذه اللحظة باتجاه الوصول فقط أمام العالقين، في حين غادر اليوم 396 مسافرا".

وأضاف "لدينا كامل الاستعداد والجاهزية لاستقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، حيث تقوم كافة الطواقم من الوزارات المختصة في متابعة عملها".

وتابع البزم "لدى القطاع القدرة على استيعاب جميع الأعداد القادمة من المسافرين العائدين خلال أيام فتح المعبر، داخل مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها".

Advertisements

وصباح الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في القطاع إن السلطات المصرية سمحت بفتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لخروج المسافرين الفلسطينيين، وعودة العالقين بالخارج لمدة 3 أيام.

وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.

وأغلق معبر رفح أبوابه، ضمن جهود مكافحة تفشي كورونا.

وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة (تديرها حماس) حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.

ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.