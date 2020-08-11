بين 30 و40.. الجيش اللبناني يواصل البحث عن مفقودين

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه مستمر مع فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية في عمليات البحث عن مفقودين في انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأها، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وقال الجيش، في بيان، إنه "يواصل مع فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية عمليات البحث عن المفقودين، وتمكن الجيش وفريق الإنقاذ القطري اليوم (الثلاثاء) من انتشال جثة، إضافة إلى أشلاء ضحايا".

وأضاف أن "فريق متخصص من فوج الهندسة أزال ما تبقى من حائط الإهراءات (الصوامع) المتصدع الموجود في بقعة عمل فريق الإنقاذ الروسي".

وأوضح أن هذا الحائط كان يمثل "خطرا كبيرا على حياة عناصر الإنقاذ، الذين يواصلون العمل للوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات الواقعة تحت الأرض، والتي يتوقع العثور فيها على مفقودين".

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وأعلن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، الثلاثاء، أن "عدد المفقودين يتراوح بين 30 و40".

ووفقا لتقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطالب محتجون، الثلاثاء، باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، برئاسة نبيه بري، حيث يتهمون السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، ويحملونها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع لبنان.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.