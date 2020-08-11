طائرة مساعدات تركية تصل العاصمة بيروت

بيروت/ الخليج 365

- الطائرة التابعة لوزارة الدفاع التركية محمّلة بالمساعدات الطبية

- تركيا أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد

وصلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية، مساء الثلاثاء، محملة بالمساعدات الطبية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن السفير التركي لدى بيروت هاكان تشاقيل والملحق العسكري بايرام بويان إلى جانب مسؤولين لبنانيين، كانوا في استقبال الطائرة بعد هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأفاد بأن الطائرة ستقلع في وقت لاحق الثلاثاء باتجاه تركيا، لتعيد الفرق التي شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، بعد أن أنهت عملها في مكان الانفجار.

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وأشار المراسل أن 7 أشخاص من الفرق التركية المشاركة في العمليات التي استمرت 5 أيام، سيواصلون عملهم في البحث والإنقاذ بمرفأ بيروت.

يذكر أن تركيا أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودمر الانفجار أيضا صوامع الغلال في مرفأ بيروت، والتي تتسع لنحو 120 ألف طن وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

والإثنين، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الخبز قد ينفذ من لبنان في غضون أسبوعين، ما لم يتم نقل كميات كافية من القمح والطحين إلى البلد المنكوب.

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