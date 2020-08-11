كورونا.. 10 وفيات بالجزائر و7 في لبنان

الجزائر، لبنان/ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 7 حالات بالفيروس.
وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 10 وفيات، و429 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 343 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35.141، منها 1312 وفاة، و25.263 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات في أعلى معدل يومي منذ 21 فبرابر/ شباط الماضي، و309 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 177 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى7.121؛ منها 87 وفاة، و2.377 حالة تعاف.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 20 مليونا و398 ألفا، توفي منهم أكثر من 741 ألفا، وتعافى ما يزيد على 13 مليونا و282 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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