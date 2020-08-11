طائرة مساعدات تركية في طريقها لبيروت

أنقرة/ الخليج 365

أقلعت طائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية، مساء الثلاثاء، باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى متنها مساعدات طبية وكوادر من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، أن طائرة من طراز "A400M"، أقلعت من مطار "أتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة تقل مساعدات طبية أعدت من قِبل وزارة الصحة التركية، وفرق بحث وإنقاذ تابعة لآفاد.

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يذكر أن تركيا أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودمر الانفجار أيضا صوامع الغلال في مرفأ بيروت، والتي تتسع لنحو 120 ألف طن وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

والإثنين، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الخبز قد ينفذ من لبنان في غضون أسبوعين، ما لم يتم نقل كميات كافية من القمح والطحين إلى البلد المنكوب.

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