في أكبر معدل يومي.. 60 حريقا بإسرائيل جراء "بالونات" غزة

زين خليل/الخليج 365

اندلع، الثلاثاء، 60 حريقا في مستوطنات إسرائيلية جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، في أكبر معدل يومي منذ عام 2018، بحسب إعلام عبري.

ووفق سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية فإن نحو 60 حريقا اندلع في مستوطنات ما يسمى "محيط غزة"، تسببت في إحراق مئات الدونمات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عدد الحرائق التي اندلعت اليوم لم يسبق له مثيل منذ بدء إطلاق تلك البالونات من القطاع صيف 2018، على هامش مسيرات العودة وكسر الحصار.

واندلعت معظم الحرائق في منطقتي "كيسوفيم" و""باري التابعتين لمجلس أشكول الاستيطاني بالنقب الغربي (جنوب)، وفق الصحيفة.

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ولليوم السادس، تشهد المستوطنات القريبة من القطاع حرائق، بسبب إطلاق البالونات الحارقة من غزة، أتت على نحو 2000 دونم من أشجار الغابات والحقول الزراعية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، مطلقي البالونات بدفع "ثمن باهظ" و"رد قوي".

وبعد شهور من التوقف، استأنفت "مجموعات شبابية"، في غزة، الأسبوع الماضي، إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة أو متفجّرة، تجاه الأراضي الزراعية الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.