جنبلاط: لابد من حكومة "طوارئ" تعالج الاقتصاد وتعمر بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

طالب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الثلاثاء، بتشكيل حكومة "طوارئ"، تعالج الوضع الاقتصادي، وتعمر بيروت.

جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الأخير، في عين التينة (غرب بيروت).

وأوضح جنبلاط، أنه "لابد من حكومة، سموها كما شئتم، تعالج أولا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كل شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، عن الإصلاح".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وذكر جنبلاط، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث معه يوم أمس (الإثنين) وقلت له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ كي نخرج البلاد من هذا المأزق".

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وأضاف، أنّه "لا يضع شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بد من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرف الأعمال".

وتابع: "ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة، وسأنسق مع بري كالعادة في كل خطوة من الخطوات، لأن المطلوب اليوم التنسيق الكامل، والآن ليس وقت تسمية مرشح للرئاسة".

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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