مركز حقوقي يحذر من عواقب إغلاق المعبر التجاري الوحيد لغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذر مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، من عواقب إغلاق إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، مطالبا بفتحه فورا.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان، إن "قرارات تشديد الحصار على غزة، لها من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان القطاع".

وأضاف أن "قرار إغلاق المعبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".

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ودعا المركز للتدخل الفوري لفتح معبر "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.

وصباح الثلاثاء، أغلقت إسرائيل، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوبي القطاع، باستثناء إدخال الإمدادات الإنسانية والوقود بدعوى إطلاق بالونات حارقة من غزة.

وبعد شهور من التوقف، استأنفت "مجموعات شبابية" في غزة، الأسبوع الماضي، إطلاق بالونات تحمل موادا حارقة أو متفجّرة، تجاه الأراضي الزراعية الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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