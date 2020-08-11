انتحال طريقة عيش الحرباء

الحرباء حيوان صغير من فصيلة الزواحف تعيش في أشجار الغابات وتعتاش على الحشرات الصغيرة التي تلتهمها بطريقة عجيبة وذلك بتغيير لونها حسب الموقف والحالة التي تكون عليها. فإن كانت على ورقة خضراء تغير لونها إلى الأخضر وإن كانت على غصن أحمر تغير لونها إلى لون ذلك الغصن وهكذا. فهي كائن خلقها الله مثل بقية الكائنات وهيأ لها طريقة العيش بواسطة تغيير لونها حسب الجسم التي تقع عليه. ما أود أن أطرحه في هذه المقالة ليس موضوعا علميا عن الحرباء وطريقة عيشها بتغيير لونها وهو الارتزاق الطبيعي الفطري.

إنما أخذنا هذا النموذج الطبيعي لهذا الحيوان للمقاربة بينه وبين الإنسان الذي أعطاه الله العقل الذي يعتاش باستخدامه الاستخدام الصحيح في هذا الكون وبما ميزه الله عن بقية المخلوقات بهذا العقل المعقد وليس بتغيير لونه كالحرباء أو بإطالة اللسان كالضواري أو بالحراشف كالتماسيح!

يلد الإنسان في هذا الكون الذي يعيش فيه تحديدا مسلما كان أو نصرانيا أو يهوديا أو من أي ملة كانت على الفطرة فأبواه يقومان بتنشئته حسب الملة التي يعتنقانها، حسب ما جاء في الحديث الشريف.

لندع الملل الأخرى التي لا تؤمن بما يؤمن به المسلم إيمانا ملزما دينيا وسلوكيا وأخلاقيا، ونذهب إلى ذلك المسلم وما ينبغي عليه من اتباعٍ للقيم والمبادئ والمُثل الإسلامية العليا بغض النظر عن المذاهب التي ينتمي إليها وأقصد المذاهب الأربعة التي تختلف فيما بينها في الفروع البسيطة.

الآن سننزل بالهرم المقلوب من الأعلى للأسفل ونقوم بتضييق الدائرة لنصل إلى مرمانا الذي من أجله طرحنا هذه المقالة المتواضعة. نعود للمسلم الذي ينتحل طريقة ذلك الحيوان سالف الذكر. فيبدوا أن إعجابه بطريقة ونموذج عيش الحرباء قد أغرته وأغوته كثيرا للوصول للهدف المراد تحصيله دون عناء وإلتزام. فيبدأ ذلك المرء الذي تنصل من كل القيم والمبادئ والمُثل الإنسانية التي تدعوه إلى عدم الحياد إلى تلك الأوضاع البائسة التي ينتقل فيها من مرحلة لأخرى دون شعوره بالذنب في تغيير إيمانه ومواقفه وأقواله أكثر من تغيير ملابسه وأحذيته في اليوم والليلة.

فيبدأ هذا المرء بتدين شديد حتى التنطع، ينكر على البسطاء ما يقومون به من عبادة أو معروف أو نهيٍ عن منكر وما يشوبه من بعض القصور. فيلازم المتدينين ويتمسح بأخلاقهم ويمشي ممشاهم ويلبس عبائتهم ويحفظ أدعيتهم وخطبهم لفترة معينة إلا أن هذه المرحلة تطول عليه فلا يستطيع الصمود والصبر عليها، فما يلبث أن يتنصل منها تدريجيا ويفقد أصحابها واحدا تلو الآخر، ويبتعد قليلا وبالتالي ينسحب من ساحة التدين والمتدينين. فيعود إلى سابق عهده لكن بحده وتمرد أكثر يحلل ما قد حرمه ويبيح لنفسه ما أنكره سابقا على نفسه والآخرين فتتضعضع لديه العبادة شيئا فشيئا. يستمع للأغاني بعدما هجرها عقد من الزمن فيستعيد ما فقده من أغاني أم كلثوم وأصالة نصري، بعدما تخلص من أشرطة الوعظ الديني لبعضٍ من مشايخ الدعوة ممن أمتطي آلة الوعظ ردحا من الزمن، لم يتوقف عند هذا الحد بل عاد إلى (سجائر الدخان فلم يظفر بالمالبورو الذي ارتفع سعره أضعافا فأكتفى بالمعسل) وكأنها لم تغب عنه يوما على حد قوله.

فقد الكثير من الأصدقاء قبل وبعد تنطعه وتشدده وعودته مهزوما من هذه المرحلة التي ناضل فيها كثيرا لحاجة في نفس يعقوب قضاها. حاول العودة إليهم لكنهم نبذوه بسبب تغير مراحل نموه الفكري وسلوكه الديني. فيبدأ بمرحلة ثالثة في مخالفة الناس سواء المتدين منهم أو غير ذلك ممن يوشم بالاعتدال الديني منهم فيبدأ بمخالفتهم ومهاجمتهم محاولة منه لفت انتباه ممن تجاهلوه كثيرا ولم يقبلوا به كفرد عقلاني وواقعي دينيا وإجتماعيا. ولهذا تبدأ المرحلة الثالثة بتخبط عنيف وتوازن ضعيف ومواقف هشة. فيصاب على إثرها بالإكتئاب والانطواء ومعارضة فكر عامة الناس سواء في معتقداتهم الدينية أو عاداتهم الاجتماعية أو نظام حياتهم المعيشية.

فمنهم من يذهب إلى أبعد من ذلك بالتهجم على رموز إسلامية وعربية أفضت إلى ما قد قدمت. فقدمت للأمة خيرا كثيرا وإن ارتكبت أخطاء بسيطة بنظر بعض الناس في ظروف لا نعلمها، الله وحده يعلمها مضى عليها قرون أو عقود من الزمن، لكن الأكيد إنها

لم تسلك نظرية الحرباء رغم براءة هذا الحيوان من الخداع والمكر في طريقة الاسترزاق الذي يسلكه كثير من هؤلاء.

فكُره أو لعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية رحمه الله، لن يرفع من عقيرة هؤلاء القوم أو ينزلهما منزلا شريفا وما يكسبوه من وراء ذلك فهو سحت النار أولى به. ولن يقف معاوية أو يزيد رحمهما الله وتجاوز عنهما في سبيل تغيير ممن يعشق تيارا معينا أو يغازل ملة أخرى يهوى حريتها وما تبيح له من ملذات وغرائز بعيدة عن ملة الإسلام وقيمه السمحة.

كتبه: حواس العبيدان