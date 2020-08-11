أيام سوداء تنتظر الفاسدين

تعودنا في هذا الوطن على الإجراءات الاستباقية عند الأزمات قبل أن تقع الفأس في الرأس بوضع اليد على الجرح ومكمن الخلل ثم تبدأ مرحلة العلاج الإستباقي بمراحلة وظروفه التى تبدأ بالثشخيص ثم الدواء حتى نصل لمرحلة الكي أو الإستئصال إذا استدعى الأمر ,

رأينا هذه الوصفة الإستباقية تؤتي ثمارها في مكافحة الإرهاب حتى أصبحت السعودية مضرب المثل في هذا المضمار بل وأصبحت مرجع يتهافت إليه أصحاب الشأن للإستفادة من هذه التجربة الناجحة التي دحرت المتطرفين والمتشددين وأخرجتهم من جحورهم ولم يجدوا ملاذاّ يؤون إليه إلا الدوحة وأنقره الداعمين الحقيقيين والرعاة الرسميين للإرهاب في المنطقة .

واليوم نجدد الضربات الإستباقية في مضمار أخر لا يقل خطورة عن الإرهاب والتطرف بل هو المصدر الوحيد الذي يستند إليه المتطرفين ومن خلاله يتنفسون ويتحركون ويقتلون ويفجرون وهو الفساد بكل صوره وأشكاله الذي يعتبر شريان الإرهاب وعنوان لخيانة الأمانة واستغلال سخاء الدولة وثغرات الأنظمة والقوانين في سرقة المال العام واستغلال نفوذ الطبقة المتمكنة لصالح أطماع ومصالح شخصية كان أولى بها المواطن ومشاريع التنمية والبنية التحتية .

مسؤولين وضباط وقضاة ووزراء وأمراء ومتنفذين سقطوا وطالتهم يد العدالة في هذا العهد الجديد الذي لا يحتمل الوقوف على أطلال الماضي او التهاون في خرق القوانين ولا يستثني شخصيات أو طبقات معينة كانت في السابق تسرح وتمرح بدون حسيب او رقيب في وقت كان المواطن ينتظر اليهم ويرى فسادهم ولا يملك من أمره شيئ , واليوم نبدأ الإصلاح والانطلاق نحو المستقبل بإصلاح الهرم من أعلاه وقد قطعنا أشواط طويلة وامامنا اشواط أكثر طولاً فالطريق طويل وفساد عقود يحتاج إلى جهود سنين وربما عقود لإصلاحه بعد أن أمِن أصحابه العقوبة وظنوا أن يوم الحساب لن يطالهم مع تقادم الزمن .

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شكرا مكافحة الفساد , اضربوا بيد من حديد ولا تأخذكم رأفة أو رحمة بالفاسدين الذين بدأت تضيق عليهم الدائرة وأصبحوا أمام خيارين لا ثالث لهما إما تسليم أنفسهم للعدالة وإما انتظروا دوركم فقطار مكافحة الفساد يسير في طريق الإصلاح دون هواده وأيامكم أصبحت معدودة والحبل ما زال على الجرار .

كتبه: طلال مجرشي