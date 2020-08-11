قطر بين إدعاء المظلومية والرهانات الخاسرة

هل ظلمت السعودية قطر؟ هل فعلاً نحن من يتآمر ويعادي ويحاصر قطر؟هل ستسلّم قطر بعدالة مطالب الدول الأربع المقاطعة لها وترضخ لها أم انها سوف تستمر في سياسة المماطلة ومحاولة تدويل الأزمة؟ ما هي أهداف قطر الحقيقية؟ وما هو سبب انتهاجها لهذه السياسة العدائية خاصةً تجاه السعودية تحديداً؟ جميعها أسئلة تدور في ذهن الشارع السعودي وتجعله في حيرة من أمر هذه الدولة وسرّ عدائها له ولولاة أمره.

دعونا أولاً نتحدث عن قطر بشكل عام فلقد رزقت قطر بخيرات كثيرة يتمناها اَي شعب في العالم ولكنها شرعت وتشرع في إتخاذ وتبني مساراً مضاداً لسياسات دول الخليج المعهودة منذ انقلاب الابن “حمد” على والده الشيخ “خليفة” حيث بدا واضحاً أن “حمد” بعد توليه الحكم اتخذ منحى تصادمي ومؤامراتي ضد الجميع وخاصة دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دون أن نعلم ماهية دوافع هذه السياسات المتناقضة والمتضاربة في أحيان كثيرة ولا نعلم ما هي الفائدة المرجوَّة التي ستظفر بها قطر من خلال إتباعها مثل هذه السياسات التي أجبرت سلطات السعودية والامارات والبحرين ومصر تحديداً الى اللجوء لسياسة “المقاطعة” ( وليس “الحصار” كما يحلو لقيادة قطر ولقناة “الجزيرة” تسميتها) لحكومة قطر بعد أن استنفذت هذه الدول الأربع كل الوسائل الممكنة وكافة السبل الرامية لإقناع الحكومة القطرية بمدى ضرر سياساتها الرعناء خليجياً وعربياً واسلامياً بل وحتى عالمياً وضرورة تراجعها عنها إلا أن رجع صدى كل تلك الجهود كان دائماً يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

وكان آخر حدث تم فيه طرح هذه التوجّسات الخليجية بل وحتى العالمية والمطالب المحقة للدول المعنيّة هو مؤتمر القمة العربية الاسلامية الامريكية الذي أقيم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في عهد الرئيس الأمريكي السابق “أوباما” والذي طالب فيه جميع الحاضرين قطر بالتراجع عن نهجها العدواني والعودة إلى تبني سياسة عاقلة رشيدة تراعي مصلحتها هي أولاً ومصلحة شعبها قبل مراعاة مصالح الدول الأخرى ولكن وكما هو حال قيادة قطر دائماً مع مثل هذه النداءات نجدها تعد ولا تفي، تلتزم ولا تنفذ، تتآمر ولا تتراجع منذ زمن الامير الوالد “حمد” وحتى زمن الأمير الإبن “تميم” الأمير الحالي لدولة قطر، الأمير الذي لم يبدي أي محاولة جدية لحلحلة الأزمة الحالية التي تسببت فيها سياسة دولته بل على العكس يُلاحظ المراقب مدى تخبط سياساته هو وحكومته فتارة تراهم يَدَّعون المظلومية خارج قطر بينما تجد خطابهم الرسمي داخل قطر مختلف تماماً حيث تراهم يُسوّقون لشعبهم مدى صلابتهم وأنهم صامدون وأنهم لم ولن يتأثروا بأي مقاطعة تُفرض عليهم وهذا التناقض في حد ذاته يُدلل على مدى استفحال حالة نشوز قطر عن حاضنتها الخليجية والعربية وعدم رغبتها في الامتثال للمطالب سالفة الذكر ويؤكد للجميع وجود هذه الحالة أقوال قادتها ومواقفهم المستمرة في عنجهيتها “الإعلامية” عبر توظيفهم المال السياسي لخدمة مزاعم مظلوميتهم والحصار (كما يحلو لهم تسميته) المفروض عليهم وذلك من خلال شرائهم ولاءات العديد من المنابر الإعلامية وعلى رأس قائمة هذه المنابر منبر قناة الجزيرة، هذه القناة التي فُُضح نهجها الساقط مهنياً والساقط أخلاقياً عند كل ذي لُب وعند كل منصف حين تبين للجميع ان هذه القناة لا تعدو عن كونها مجرد أداة بيد حكام قطر وبوق يُوظفونه لسويق مواقف قطر السياسية وأتضح لكل من كان مخدوع بها وبنهجها مدى خطأه وأن هذه القناة أبعد ما تكون عن الحيادية والمصداقية التي تدَّعيها وأنها ليست سوى عنوان ورمز ومقصد وقبلة لكل من يسعى لإثارة الفتن والنعرات ومنبر لكل من يدفعه حسده وحقده الى التحريض على دولٍ بعينها كالمملكة العربية السعودية سعياً لاستعداء الاخرين عليها.

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ثم دعونا نرى هل فعلاً المقاطعة لقطر أتت أكلها أم لا؟ وهل لازالت قطر “الأب” هي نفسها قطر “الابن” أم لا؟ ولنجب بدايةً عن التساؤل الاول المتعلق بنتائج المقاطعة حيث تبين نجاح التحرك الذى قادته دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب وتحجيم سياسات قطر المريضة في محاصرة الكيانات والشخصيات الإرهابية التي تدعمها قطر والتي أصبح العالم بأسره يعلم حجم الخطر الذي تمثله والذي يهدد أمن واستقرار الدول المجاورة لقطر وغير المجاورة لها عربية كانت أم أجنبية إضافة الى انكشاف سعي قطر لتحييد وإلغاء مبدأ السلم في المنطقة الذي تسبب ويتسبب في تدمير وخراب العديد من البلدان العربية وفى مقدمتها سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال وغيرها من الدول مما جعل مبدأ الثقة في حكومة قطر يضمحل بل ويتلاشى بصورة متسارعة على كلا الصعيدين الإقليمي والدولي وهو ما يبرهن عليه الواقع الحالي أما التساؤل الثاني فالواقع الحالي أيضاً يجيب عنه حيث يقول وبكل جلاء أن قطر الحالية زاد حالها سوءاً ويتمثل هذا الازدياد مثلاً في جعل التحكم في مصيرها وسياساتها بأيدي غيرها لا بأيديها وذلك من خلال تحالفاتها المعلنة حديثاً والتي كانت ربما خفيّة سابقاً إلا أنها الآن أصبحت معلنة حيث نجد أنها رهنت نفسها لإيران من جهة ولتركيا من جهة أخرى وأنفقت في سبيل ذلك المليارات من الدولارات في محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتعويض خسارتها للتحالفات التي كانت قائمة بينها وبين الدول المقاطعة لها وتحديداً السعودية إلا أن هذا السعي في الحقيقة زاد من انغماسها في وحل نسج الدسائس والمؤامرات بلجوئها لبلدين لم يُعرف عنهما إلا انتهازيتهما النتنة واستحالة الثقة في مواقفهما المعلنة وغير المعلنة وأكبر دليل على ذلك انه على الرغم من وجود هاتين الدولتين في الحضن القطري إلا أن العالم يشهد بأن قطر لم تحقق أية مكاسب سياسية أو اقتصادية تُذكر من خلال هاذين التحالفين بل على النقيض من ذلك وجدنا أنها تمادت وتلطخت أيديها في التآمر أكثر وأكثر وتخبطت وتناقضت أقوال وأفعال قادتها اكثر وأكثر وبددت فوق ذلك كله أموال طائلة كان الأحقّ بها شعبها قبل أي طرف آخر فهي أولاً وأخراً أمواله وخيراته التي يجب أن يكون هو أول من يتمتع بها وأكثر من يستفيد من وجودها وجميع هذه العوامل مجتمعة تبرهن على أن توجهات قطر العدائية لم تتغير ولم تتبدل بل على العكس من ذلك نراها تزيد وتتفاقم من خلال استمرارها الحثيث في نسجها دون أي مراعاة أو اكتراث بحجم الثمن والتداعيات التي سببتها وتسببها لها هذه السياسات الرعناء اللامسؤولة.

أخيراً أقول أنه إذا لم تستشعر القيادة السياسية في الدوحة خطورة هذا النهج الذي نراها لازالت مصرّة على المضي فيه فإن أزمتها مع بقية الدول الأربع ستزداد سوءاً وتعقيداً وسيطول أمدها كما نوه عن ذلك المصير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين صرّح بأن أزمة قطر هي أزمة صغيرة جداً جداً جداً في إشارة منه الى أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا برضوخ قادة قطر للمطالب المحقة والمنصفة لهذه الدول التي يجب عليها الانصياع لها والعمل على تلبيتها والتي هي في نهاية المطاف سبيلهم الوحيد للخروج من هذه الأزمة مهما حاولوا التهرب والمراوغة والتلاعب.