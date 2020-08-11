شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. تفعيل ميزة منع الردود على تغريدات «تويتر» لجميع المستخدمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تفعيل ميزة في تطبيق تويتر انتظرها الكثير من المستخدمين.
وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة منع الردود على التغريدة وصلت حالياً لجميع المستخدمين في تويتر”.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن هذه الميزة سابقاً كانت متاحة فقط للبعض.
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