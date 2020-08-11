© REUTERS / GORAN TOMASEVIC
وتهدف الإمدادات الغذائية المصرية، إلى دعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات إنتاج الخبز، والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت.
قال وزير الخارجية المصري، اليوم، إن مصر مستعدة للوقوف بجانب الشعب اللبناني ولديها ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير مرفأ بيروت.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عماد عون: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع: "نكثّف الجهود في المجالات كافة ونوفّر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية كما الجسر البحري لإعادة الإعمار".
كما أجرى شكري، محادثات هاتفية مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، خلال زيارته إلى لبنان، التي التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.
وبحث في مكالمته مع جعجع، تطورات الموقف في لبنان، وسبل إخراج البلاد من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تزود لبنان بأطنان من الطحين لضمان استمرار عمل المخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.