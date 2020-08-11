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وأضاف: "ندعو الدولة إلى أن تتلف هذه المواد بشكل صحي أو تخزنها بشكل لا يشكل ضررا".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنه "بعد رفض بلدية كفردبيان أن تتلف المواد المخزنة في معمل الزوق الحراري في أراضيها، اعتصم الأهالي في زوق مصبح أمام المعمل رفضا لإعادة هذه المواد من الهيدروجين التي تهدد حياة المواطنين".
ولفتت إلى قول مختارة الزوق إن "قيادة الجيش وعدت بإخراج هذه المواد التي أعيدت إلى المعمل خلال ساعات".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... تجمع أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة المواد الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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