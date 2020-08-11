لبنان... تجمع أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة المواد الكيميائية

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وقال رئيس بلدية كفردبيان: "عودة نقل المواد الكيميائية الخطرة إلى الزوق مسؤولية مشتركة وإبقاؤها في جرود عيون السيمان يزيد من الأمراض السرطانية"، حسبما ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية.

وأضاف: "ندعو الدولة إلى أن تتلف هذه المواد بشكل صحي أو تخزنها بشكل لا يشكل ضررا".

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنه "بعد رفض بلدية كفردبيان أن تتلف المواد المخزنة في معمل الزوق الحراري في أراضيها، اعتصم الأهالي في زوق مصبح أمام المعمل رفضا لإعادة هذه المواد من الهيدروجين التي تهدد حياة المواطنين".

ولفتت إلى قول مختارة الزوق إن "قيادة الجيش وعدت بإخراج هذه المواد التي أعيدت إلى المعمل خلال ساعات".

وتابعت: "نحن سلمنا القيادة هذه المسؤولية بعد رفض وزارة الطاقة الإجابة على الكتابات التي أرسلناها مرات عدة"، مضيفة: "وعليه سننتظر ولا أظن أن هذه المواد قد تنفجر حاليا".