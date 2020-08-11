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وتابع البيان، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي: "فيما تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميها بعد استدراجهم لكمين محكم في قرية اشقيرة السفلي لجبال بادوش في نينوى".
وأكدت الاستخبارات في بيانها أن جميع أعضاء الخلية "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... تفكيك خلية إرهابية في نينوى واعتقال جميع عناصرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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