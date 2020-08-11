العراق... تفكيك خلية إرهابية في نينوى واعتقال جميع عناصرها

© Photo / Iraqi Security Media Cell

وجاء في بيان من الاستخبارات العسكرية أنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر (قيادة عملية نينوى) وبإسناد من استخبارات لواء المشاة 92 ومفارز فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر".

وتابع البيان، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي: "فيما تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميها بعد استدراجهم لكمين محكم في قرية اشقيرة السفلي لجبال بادوش في نينوى".

وأكدت الاستخبارات في بيانها أن جميع أعضاء الخلية "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".