إعلام: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية

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وكانت السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لضم مساحات من الضفة الغربية كجزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه لم يصدر أي بيان عن السلطة الفلسطينية ينفي أو يؤكد هذه الأنباء.
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