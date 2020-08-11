اخبار الخليج

إعلام: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / AMMAR AWAD

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية جددت الاتصالات والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة، بعد أن تلقت رام الله تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ خطة "الضم" الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لضم مساحات من الضفة الغربية كجزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه لم يصدر أي بيان عن السلطة الفلسطينية ينفي أو يؤكد هذه الأنباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا