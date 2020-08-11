الرئاسة العراقية: استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" انتهاك خطير لسيادتنا

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بغداد - سبوتنيك. وأدانت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، الهجوم التركي بطائرة مسيرة صباح اليوم، الذي استهدف قوة لحرس الحدود العراقي بمنطقة "سيد كان" بإقليم كردستان شمالي البلاد، واعتبرت أنه "اعتداء سافر" وانتهاك للسيادة العراقية.

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بالعراق: "ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".

وتابع البيان: "إن الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، ونحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين بالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

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وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية "مخلب النسر" وحتى الآن.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.