الخزانة الأمريكية: السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب

وبحسب ما نقل

الخزانة الأميركية: السودان ما زال على قائمة الدول الراعية للإرهاب #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 11, 2020

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

قناة "العربية"، أضافت الوزارة أن "هناك قيودا على التصدير وإعادة التصدير إلى السودان".وأوضحت الوزراة أنه "لا تزال هناك عقوبات على أفراد متورطين في نزاع دارفور".

وأشارت الوزارة إلى أنها "رفعت القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان في خطوة ستساعد الخرطوم على تخطي الصعوبات التي تواجهها بسبب هذا النوع من التقييد على المعاملات".

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وفي السياق، نقلت "العربية"، عن وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، قولها، إن "بلادها لا تستحق أن تكون على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن الخرطوم أجرت إصلاحات للنظام المصرفي وحركة تتبع الأموال".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.

أشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998.

واعتبر بومبيو أن سقوط نظام عمر البشير عقب تظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يمثل "فرصة لا تتكرر كثيرا".