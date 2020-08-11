وصول 39 طنا من المستلزمات الطبية إلى صنعاء لمواجهة كورونا

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرتي شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ولبرنامج الغذاء العالمي أفرغتا أكثر من 39 طناً من المستلزمات الطبية في المطار.

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وكانت شحنة مساعدات طبية مماثلة مكونة من 18 طنًا وصلت في 26 تموز/يوليو الماضي، إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة لـ "يونيسف".

جدير بالذكر أنه، وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ومن مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" ومن بينها العاصمة صنعاء، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، في آذار/مارس الماضي، وباء عالميا، في اليمن 1830 شخصا، توفي من بينهم 521، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 917.

وقد فاقم فيروس كورونا المستجد من معاناة الشعب اليمني الذي تشهد بلاده منذ نحو ست سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.