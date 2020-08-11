الجيش اليمني يعلن سقوط قتلى من "أنصار الله" بإحباط محاولة تسلل في شرق صعدة

القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور كتاف - صعدة في الجيش اليمني، عبر صفحته على "فيسبوك" إن "مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي استهدفت عناصر من الحوثيين حاولت التسلل باتجاه مواقع للجيش الوطني في مربع الصوح بمديرية كتاف (شرقي صعدة)".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن "الاستهداف أسفر عن مصرع عدد من العناصر المتسللة التابعة للحوثيين، وتدمير آلية تابعة لهم".

Advertisements

في سياق الغارات الجوية، نفذ طيران التحالف العربي غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بـ 4 غارات تجمعًا لـ "أنصار الله" قرب سوق الثلوث في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، ما أدى إلى إلحاق خسائر في الأرواح في صفوف الجماعة وتدمير آلية.

والعمليات في صعدة تمثل أحد جوانب مواجهات تدور منذ نحو ست سنوات بين الجانبين في أنحاء متفرقة من اليمن.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.