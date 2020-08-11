تركيا تعتزم إرسال طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

أنقرة/لالأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عزمها إرسال طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الطائرة ستقل فرق بحث وإنقاذ تابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إضافة إلى مستلزمات طبية.

وأضافت أن المساعدات المرسلة تأتي بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن تركيا ستواصل تقديم العون للشعب اللبناني.

وذكرت الدفاع التركية أن المستلزمات الطبية التي سترسل إلى لبنان، أُعدّت من قِبل وزارة الصحة التركية.

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وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بصور لتحميل المساعدات الطبية إلى الطائرة.

يذكر أن تركيا كانت قد أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودمر الانفجار أيضا صوامع الغلال في مرفأ بيروت، والتي تتسع لنحو 120 ألف طن وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

والإثنين، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الخبز قد ينفذ من لبنان في غضون أسبوعين، ما لم يتم نقل كميات كافية من القمح والطحين إلى البلد المنكوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.