"يونسكو" تحشد التمويل لحماية تراث اليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الثلاثاء، حشد التمويل والخبرات لحماية التراث الثقافي المتضرر جراء السيول في اليمن.

وعبرت المنظمة في بيان عن أسفها الشديد للخسائر بالأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية في اليمن.

وأشارت إلى تضرر مواقع التراث العالمي في مدن زبيد (غرب) وشبام (شرق) وصنعاء، خاصة خلال الأيام الأخيرة في أعقاب الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد.

وحذر البيان من أن "الظروف المناخية تهدد بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن".

وأكد أن هذا الثراث "يعدّ شهادة على الإبداع البشري والقدرة على التكيف مع التضاريس الطبيعية والظروف البيئية المتنوعة في البلاد".

وقالت إن المنظمة تدخلت بمنطقة القاسمي في مدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد التاريخية بحماية ما يقارب 30 منزلاً من الانهيار، حسب البيان.

Advertisements

وكانت العديد من المنازل والمواقع التراثية والتاريخية اليمنية انهارت أو تضررت في عدة مدن جراء السيول المستمرة منذ أسابيع، وفق تقارير رسمية.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي وفاة 131 شخصا وإصابة 124 جراء السيول التي شهدتها المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين.

فيما سبق أن لقي العشرات حتفهم جراء السيول في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وفقا لتقارير رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.