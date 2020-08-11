"الهلال التركي" يوزع 450 سلة غذائية في 4 محافظات يمنية

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الثلاثاء، 450 سلة غذائية على ذوي احتياجات خاصة في 4 محافظات يمنية.

وقال رئيس بعثة الجمعية في اليمن، مصطفى آيدين، إن "عملية التوزيع جرت بعدن (جنوب) في جمعية الحياة للتدخل المبكر لمرضى التوحد، بمدينة خور مكسر".

وأضاف في حديث للأناضول إن "بعثة الجمعية وزعت اليوم 450 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 100 سلة في كل من عدن، وتعز (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) و150 في مأرب (شرق)، بدعم من - ميرسي يو إس إيه - (منظمة إغاثية أمريكية غير حكومية)".

وأوضح أن عملية التوزيع هذه "تأتي في إطار حملة لتوزيع 2250 سلة غذائية في المحافظات الأربع، بواقع 450 سلة شهريا".

وذكر آيدين أن "الحملة انطلقت في مايو /أيار الماضي، وتستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، في المحافظات ذاتها، لتوزيع الكمية المحددة".

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وكان الهلال الأحمر التركي أطلق، في شهر رمضان الماضي، 3 حملات خيرية، تضمنت توزيع أكثر من 14 ألفا و500 سلة غذائية على نازحين، وذوي إعاقات في عدد من المحافظات.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، دأبت الجمعية، ومنظمات أخرى تركية عديدة، على تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب، إضافة إلى الأسر الأشد فقرا.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.