لبنان.. تفريغ باخرتي قمح في مرفأ صيدا

جعفر قاسم/الخليج 365

قالت إدارة مرفأ صيدا جنوبي لبنان، إن طواقم المرفأ بدأت تفريغ باخرتين محملتين بالقمح، الثلاثاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن إدارة المرفأ إنه "بوشر ظهر اليوم بتفريغ أول باخرتين تجاريتين تحملان 11500 طن من القمح بعد دخولهما حرم ميناء صيدا الجديد قبل أيام ورسوهما على رصيفه".

وبحسب الوكالة، شوهدت الشاحنات وهي تخرج من الميناء محملة بالقمح الذي كان ينقل إلى مستودعات خاصة بأحد التجار الذي استوردها.

واصطفت عدة شاحنات بجانب كورنيش صيدا البحري الجنوبي مقابل المرفأ تنتظر دورها للتقدم باتجاه رصيف الميناء لنقل القمح.

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وقالت إدارة المرفأ "لن تكون هناك أزمة قمح، فهناك بواخر أخرى في الطريق".

وجرى تحويل الباخرتين إلى مرفأ صيدا من مرفأ بيروت، الذي دمر بانفجار مستودع يحوي نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم.وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.



ودمر الانفجار أيضا صوامع الغلال في مرفأ بيروت، والتي تتسع لنحو 120 ألف طن وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

والإثنين، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الخبز قد ينفذ من لبنان في غضون أسبوعين، ما لم يتم نقل كميات كافية من القمح والطحين إلى البلد المنكوب.

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