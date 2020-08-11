غزة.. عودة فلسطينيين عالقين عبر معبر رفح

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، باستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه: "بدأ وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح، وتقوم الطواقم المختصة بالإجراءات اللازمة تمهيداً لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي".



واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.

بدوره قال أشرف القدرة، المتحدث باسم، وزارة الصحة في القطاع، في تصريح للأناضول: "إن العائدين لقطاع غزة سوف يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في مراكز خاصة، في القطاع لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد".

وأضاف: "وزارة الصحة تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية لفيروس كورونا".

ولفت إلى أن وزارته" تعاني من نفاد 45 بالمئة من الأدوية و31 بالمئة من المستهلكات الطبية ونحو 65 بالمئة من لوازم المختبرات".

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ودعا القدرة، جميع المنظمات الإنسانية" للقيام بواجبهم لعزيز منظومة القطاع الصحي وإدخال كافة المستلزمات الطبية للقطاع".

وصباح الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن معبر رفح البري، فتح أبوابه، في كلا الاتجاهين، لخروج المسافرين الفلسطينيين، وعودة العالقين بالخارج لمدة 3 أيام.



وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.



وأغلق المعبر أبوابه، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.



وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة (تديرها حركة حماس) حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.



ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

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