الأمم المتحدة: 34 لاجئا قتلوا في انفجار بيروت

جنيف / الخليج 365

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن 34 لاجئا على الأقل قتلوا في انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى.



وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في إفادة صحفية، اليوم: "مازالت فرقنا على الأرض تتحقق من التقارير ونخشى أن يرتفع عدد القتلى بين اللاجئين في بيروت البالغ عددهم نحو 200 ألف".

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وأضاف أن 34 لاجئا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار، وما يزال هناك 7 آخرين مفقودين، و124 مصابا.

وقال بالوش: "إن استجابتنا الإنسانية الفورية للانفجار المأساوي تغطي المجتمع بأكمله - بما في ذلك اللبنانيون واللاجئون والعمال المهاجرون. وتركز على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وعلى مجالين رئيسيين - المأوى والحماية".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

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