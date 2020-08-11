كورونا.. وفاتان بالبحرين و384 إصابة في قطر

البحرين، قطر/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الثلاثاء، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصدت قطر 384 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة البحرينية بتسجيل وفاتين و386 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 242 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44.397؛ منها 165 وفاة، و41.209 حالة تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 384 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 331 مريضا.



وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 113.646، بينها 188 وفاة، و110.324 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 20 مليونا و328 ألفا، توفي منهم أكثر من 740 ألفا، وتعافى ما يزيد على 13 مليونا و245 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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