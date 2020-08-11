منظمة تركية توزع مساعدات على متضرري السيول في السودان

الخرطوم / محمود حجاج / الخليج 365

وزعت منظمة "الرباط" التركية، مساعدات غذائية وعينية على مئات الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت مناطق في السودان، الأسبوعيين الماضيين.

وقال يوسف دومان، مدير المنظمة، للأناضول، الثلاثاء، إنه تم تقديم 600 وجبة غذائية وملابس للمحتاجين بقرية "النزيلة" شرق النيل، جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم على مدار الأسبوعين الماضيين لأمطار غزيرة فيما ضربت سيول مناطق "شرق النيل".

Advertisements

وبدأت منظمة "الرباط" التركية نشاطها في السودان، عام 2009، ببناء دار للأيتام بمدينة نيالا (غرب)، قبل أن تتوسع مجالات عملها.

وتنشط عدة منظمات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، أبرزها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.