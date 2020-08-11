كورونا.. 12 وفاة بسلطنة عمان و15 إصابة في الأردن

سلطنة عمان، الأردن/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة جراء كورونا، فيما رصد الأردن 15 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 263 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 596 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 82.050؛ منها 533 وفاة، و76.720 حالة تعاف.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.283؛ منها 1.205 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 20 مليونا و319 ألفا، توفي منهم أكثر من 740 ألفا، وتعافى ما يزيد على 13 مليونا و242 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.