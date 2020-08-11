تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باعتداء شرطي على محامية

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

نفذ عشرات المحامين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد "اعتداء" شرطي على محامية أثناء أدائها لعملها.

وردد المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها نقابة المحامين بتونس، شعارات من قبيل "الاعتداء على المحامين خرقٌ للحرية، ولا بدّ من توفير الضمانات القانونية لحماية المحامي أمام الضابطة العدلية".

وكانت المحامية نسرين القرناح التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية تعرضت في 4 أغسطس/آب الجاري "للاعتداء بالعنف الشّديد من طرف رئيس مركز أمن المروج الخامس، ومساعده في ولاية بن عروس جنوب العاصمة، بحسب ما قالت للأناضول.

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وأضافت أنه جرى الاعتداء عليها "داخل المركز أثناء أدائها لعملها ممثلة لموكلها أمام الشرطة، قبل أن يتدخل عون أمن ثالث مكنها من مغادرة المكان".

وأشارت القرناج إلى أنها "ستواصل ملف قضيتها، مطالبة "القضاء التونسي بتحمل مسؤوليته القانونية".

ووفق بيان للهيئة الوطنية للمحامين، الخميس الماضي، أمر وزير الداخلية هشام المشيشي بفتح تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.