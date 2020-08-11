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كشفت الجمارك السعودية عن مجمل أدائها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي استمرت من 2 مارس وحتى 9 أغسطس الجاري.
وأكدت أن حجم البضاعة المفسوحة خلال هذه الفترة بلغ 250 طناً تقريباً لأكثر من 1.5 مليون بيان مفسوح، بقيمة بلغت 350 مليار ريال، كما أوضحت أن الفسح تم عبر 30 منفذا جمركيا.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية، بما يضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ الخاصة بالجمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك»: أكثر من 350 مليار ريال قيمة البضائع المفسوحة بالمنافذ منذ جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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