شكرا لقرائتكم خبر عن إذا مرت المرأة بسور المقبرة فهل تسلم على الأموات؟.. «المصلح يجيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم مرور المرأة بجوار المقبرة والسلام على الأموات.

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وقال الشيخ المصلح: “إذا مرت المرأة وسلمت فهذا ينزل عليه ما جاء عن عائشة في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج ليلا إلى القبور فتبعته فقالت لما رجع يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنون.. إلى آخره من الذكر”.

وتابع الشيخ المصلح: “أما من تقصد المقبرة وتدخل إليها فهذا ما نهت عنه الشريعة بقول عامة العلماء على اختلاف المذاهب، واختلفوا في النهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة”.

وختم الشيخ الدكتور خالد المصلح بقوله “وفي في كل الأحوال ينبغي تركه والاقتصار على ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم”.