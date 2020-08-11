شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل توضح طريقة معرفة استحقاق مبادرة دعم العاملين بتوجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، طريقة معرفة قيمة الاستحقاق للعاملين ضمن مبادرة دعم الأفراد العاملين بنشاط توجيه المركبات.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “للمتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات؛ يمكنكم الآن معرفة مدى استحقاقكم من عدمه، من خلال بوابة الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنــا).
وأضافت الهيئة العامة للنقل أنه سيتم الصرف قريبا من قبل الجهات المعنية.
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